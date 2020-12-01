112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Son Dakika

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

01.12.2020 14:58
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası, System.String[]

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" nedeniyle mesaj yayınladı.

Abdullah Onur Aydın mesajında, "Bizlere 7 gün 24 saat hizmet sunan ve doğal afet, kaza gibi birçok kötü durumda İnsanların yaşam mücadelesi verdiği sırada onların yanında olan acil sağlık hizmetleri çalışanlarının yaptığı iş fedakarlık gerektirir. İçerisinde olduğumuz pandemi sürecinde de bunu çok net bir şekilde gördük. Bu haftayı, her türlü zor şartlarda görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getiren Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerinin, hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanların haftası olarak görüyoruz. İnsana vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. 112 Acil çağrı hattının gereksiz olarak rahatsız etmeyelim. Trafikte ambulansa yol yol verelim. Bu vesile ile başta 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala olmak üzere tüm Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlarım" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

Onur Aydın, Eskişehir, 112 Acil, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi         
14:54
Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı         
14:35
Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı         
14:13
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi         
11:35
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı         
10:34
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 15:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei