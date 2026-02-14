112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis\'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
14.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acil servislere gelen şikayet ve istekler şaşkına çeviren cinsten... O örneklerden biri de 'pasta' siparişi oldu. Bir vatandaş, Sevgililer Günü'ne özel pasta istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Vatandaş, çok mutlu olduğunu ve bu mutluluğa herkesin ortak olmasını isterken, bin 882 TL ceza ödedi.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara acil müdahale için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürütüyor. Ancak bazı vatandaşlar çalışanları bir hayli zora sokacak ve fuzuli isteklerde bulunuyor. Onlardan biri de 'pasta' siparişi veren vatandaş oldu.

Bir vatandaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilisi ile çok mutlu olduğunu ve herkesin bu mutluluğa ortak olmasını istediğini belirtmek için Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Operatör, "Nasıl yardımcı olabilirim" sorusuna karşı taraftan, "Ne bileyim pasta getirir misiniz" demesi üzerine, asılsız ve gereksiz bir çağrı sebebiyle görüşmeyi sonlandırdı.

BİN 882 TL PARA CEZASI

Çağrı merkezini gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul eden vatandaşa da Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

Acil çağrı merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığına ve asılsız, gereksiz çağrıların önem arz eden vakaların ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çeken yetkililer, bu tür aramaların gerçek bir ihbarda kurtarılması gereken bir cana sebep olabileceğini de eklediler.

Çağrı merkezi yetkilileri devamında, Sevgililer Günü hatırlatması yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notunu düştü.

"PASTA GETİREBİLİRSİNİZ"

Vatandaşın para cezası almasına yol açan telefon görüşmesi ise şu şekildeydi:

"-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum."

Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız’ın son paylaşımı dikkat çekti Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günleri kapalı olacak Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günleri kapalı olacak
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 10:32:47. #7.11#
SON DAKİKA: 112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.