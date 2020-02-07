112'ye 1 milyon 235 bin çağrı yapıldı - Son Dakika
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112'ye 1 milyon 235 bin çağrı yapıldı

6 saat önce

Balıkesir'de 2019 yılında 112 Acil sistemine 1 milyon 235 bin 255 çağrı yapıldı.

112'ye 1 milyon 235 bin çağrı yapıldı, System.String[]

Balıkesir'de 2019 yılında 112 Acil sistemine 1 milyon 235 bin 255 çağrı yapıldı.


112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında yapıldı. 2019 yılında 112 sistemine gelen toplam 1 milyon 235 bin 255 çağrı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün çalışma sistemi, görevleri, iş ve işleyişi, acil çağrı hizmetleri veren kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ile ilgili fikir ve öneriler görüşüldü.


112 Acil Çağrı Merkezinin istatistiklerini içeren sunumda ise; 2019 yılında sisteme gelen toplam 1 milyon 235 bin 255 çağrıdan 567 bin 447 çağrının kurumlara aktarılarak vatandaşlara hızlı ve zamanında hizmet verilmesinin sağlandığı, 2019 yılı Ocak- Aralık döneminde gelen çağrılardan yüzde 36.44'ünün Emniyet Müdürlüğüne, yüzde 48.07'sinin Sağlık Müdürlüğüne, yüzde 11.41'inin Jandarma, yüzde 3.33'ünün İtfaiye, yüzde 0.67'sinin Orman ve yüzde 0.09'unun da AFAD müdürlüklerine aktarıldığı belirtildi. Bu dönem içerisinde 540 bin asılsız çağrı yapıldı. Toplam aramanın yüzde 54'ü asılsız çıktı.


Vali Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezinin hayata geçirilmesiyle, kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlı ve etkin bir şekilde temin edildiğini, dolayısıyla olası hadiselere müdahale konusunda ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlandığını söyledi.


Vali Yazıcı, "Birimler tek çatı altında hizmet veriyor"


Tek numara acil çağrı sisteminin önemini vurgulayan Vali Yazıcı, "112 Acil Çağrı Merkezimiz acil hizmet birimlerinden Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve Orman Müdürlüklerine ait birimler tek çatı altında hizmet vermeye devam ediyor. Bütün birimler aynı binada olduğu için etkin bir iş birliği sağlanmaktadır. Buradaki amaç bir bütün halinde hizmet vermek. Tüm birimler arasında koordineli çalışma ve tüm çağrıların tek kayıt altında tutulmasını sağlamak" dedi.


Vali Yazıcı, "Hayat kurtarmaya sen de yardımcı ol"


112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Bu amaçla arayan vatandaşlarımızın bu durumu kendi vicdanlarına bırakıyoruz. Sizden daha acil ve güç durumda olan insanların hizmetine aksamaya vesile olunmamalıdır. 112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durum ortaya çıktığında, aranması gereken önemli bir hattır. Hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınıyor. Sonuç olarak yapılan aramanın % 54'ü gereksiz veya asılsız olduğu görülmektedir" diye konuştu.


Toplantıda, Balıkesir İli Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hakkında da bir sunum yapıldı. İstatistiki bilgilerin verildiği sunumun ardından Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında katılımcılar tarafından verilerle ilgili değerlendirme yapıldı.


112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Sadun Özdemir, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu ile kurumların diğer sorumluları katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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