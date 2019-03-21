Son Dakika Haberleri: 119 Yaşındaki Fatma Nineye Sürpriz

119 Yaşındaki Fatma Nineye Sürpriz

1 saat önce

Bursa'da 'Yaşlılara Saygı Haftası'nı unutmayan emekliler, 119 yaşındaki Fatma nineye sürpriz yaptı.

119 Yaşındaki Fatma Nineye Sürpriz, System.String[]
Bursa'da 'Yaşlılara Saygı Haftası'nı unutmayan emekliler, 119 yaşındaki Fatma nineye sürpriz yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars ve dernek üyeleri, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kumkadı Mahallesi'nde 119 yaşında olan Fatma Bingöl'ü unutmadı. Kızı ve torunu ile birlikte yaşayan Bingöl'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim eden Pars, Yunanistan'ın Selanik kentinde 1900 yılında dünyaya gelen Bingöl'ün torununun bile 76 yaşında olduğuna dikkat çekti. Pars, "Allah hepsine sağlıklı ve uzun yıllar versin. Torununun torununu gören cennetliktir. Fatma annemiz de cennetlik bir annedir. Yaşından dolayı bu kadar dinç ve sağlıklı kalmasını organik beslenmesine borçlu olduğunu belirten Fatma annemiz gibi, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve üzün ömürler diliyorum" dedi.

Sadece Yaşlılar Haftası'nda değil, her zaman onları hatırlamak, ziyaret edip gönüllerini kazanmak gerektiğini belirten Pars, "Yaşlı ve yardıma muhtaç insanlara gereken önemi göstermek temel ahlaki prensiplerimizden olmalıdır. Bu aynı zamanda gelişmiş ve medeni toplum olmanın da en önemli şartıdır" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Bingöl, Yunanistan, Bursa, Güncel
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