12 ayrı hırsızlıktan aranan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalandı.

Eskişehir'in Şarhöyük, Zafer, Tunalı, Hayriye, Fatih, Eskibağlar, Bahçelievler ve Ömerağa mahallelerinde 1 adet oto hırsızlığı, 10 adet otodan hırsızlık ve 1 işyerinden hırsızlık olmak üzere toplamda 12 hırsızlık olayını gerçekleştiren A.Z., (21) isimli şahıs Şarhöyük Mahallesinden çaldığı otomobil ile polis tarafından takibe alındı. Ardından polisleri fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrasında ise şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi. Ayrıca şüpheliye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin suç ortağı A.U., (27) isimli şahıs ise motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklandı. A.Z., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR