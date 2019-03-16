12 Dev Adam'ın Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu
38 dakika önce
Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı.
Çin
'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı
, E Grubu'nda ABD
, Çekya ve Japonya
ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Çin'in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena'da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya
, Fransa
, Sırbistan
, Arjantin
, Litvanya
, Yunanistan
) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye
, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı. Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak. FIBA Dünya Kupası'nın grupları ise şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahilleri
, Polonya
, Venezuela
, Çin B Grubu: Rusya
, Arjantin, Kore
, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran
, Porto Riko
, Tunus
D Grubu: Angola
, Filipinler
, İtalya
, Sırbistan E Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, Japonya F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda
, Brezilya
, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti
, Fransa, Almanya
, Ürdün
H Grubu: Kanada
, Senegal
, Litvanya, Avustralya
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
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