Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

12 Dev Adam'ın Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

38 dakika önce

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı.

12 Dev Adam'ın Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu, System.String[]
Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Çin'in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena'da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı. Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak. FIBA Dünya Kupası'nın grupları ise şöyle oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, Çin B Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan E Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, Japonya F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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