Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
06:40 Spor Atlası
06:50 Spor Toto Süper Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Lig Hatırası
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu
15:30 Spor Bülteni
15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika