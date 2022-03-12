12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

12.03.2022 06:42
12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

06:40 Spor Atlası

06:50 Spor Toto Süper Lig Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Lig Hatırası

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu

15:30 Spor Bülteni

15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

YORUMLAR
500
11 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 11 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 10 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 10 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor, Orhan Ayhan, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 06:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement