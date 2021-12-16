12 Metruk binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika

Şehir genelinde kullanılmayan ve metruk hale dönüşen binalar, zamanla kötü amaçlı kişilerin uğrak mekanı haline geliyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılarak suç yuvasına dönüşen metruk yapılarla ilgili vatandaşlar ve emniyet ekipleri sürekli şikayette bulunurken, İnegöl Belediyesi şehir genelinde metruk yapıları mercek altına aldı.

9 MAHALLEDE 12 METRUK YAPININ YIKIMI YAPILDI

Güvenlik zafiyeti oluşturan ve vatandaşları tedirgin eden merkez ve kırsal mahallelerde 9 farklı mahallede 12 metruk yapı tespit edilerek encümen tarafından maili inhidam kararı alındı. Bina sahiplerine metruk yapıların oluşturduğu güvenlik zafiyeti nedeniyle kullanılmadığı takdirde yıkımının yapılması konusunda tebligatlar yapıldı. 30 gün içerisinde bina sahipleri tarafından yıkılmayan metruk yapılar için İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başında harekete geçti. Pazartesi gününden itibaren 12 metruk yapının tamamının yıkımı gerçekleştirildi.

Yapılan tespitler neticesinde; Orhaniye Mahallesinde 1, Akhisar Mahallesinde 2, Mahmudiye Mahallesinde 2, Yenice Mahallesinde 2, Kemalpaşa, Hamidiye ve Sinanbey Mahallelerinde 1'er, Şehitler Mahallesinde 1 ve Yukarı Ballık Mahallesinde 1 metruk yapının yıkımı için Pazartesi günü harekete geçildi. Korumada olmayan binalar, 3 günlük çalışma ile yıkıldı.