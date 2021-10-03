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"12. Uluslararası Dergi Günleri" bugün sona erecek - Son Dakika

"12. Uluslararası Dergi Günleri" bugün sona erecek

03.10.2021 12:04

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" Sirkeci Garı'nda bu akşam dergi okurlarına veda edecek.

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" Sirkeci Garı'nda bu akşam dergi okurlarına veda edecek.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin anısına gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinlerin yanı sıra yurt dışında yayımlanan dergiler de okurların beğenisine sunuluyor.

Öğrenci, akademisyen ve edebiyat meraklılarının ilgi gösterdiği fuar, genç ve usta yazarların söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor.

Fuarı ziyaret eden isimler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yazar Yusuf Kaplan, Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, şair Şakir Kurtulmuş, Abdullah İmamoğlu, Ahmet Kaan, Samet Doğan ve Enis Doko yer aldı.

"Asım Gültekin 80-90 yılda yapacağı işleri 45 yılda yaptı"

Yazar Erol Erdoğan, fuar alanındaki Mahmut Balcı sahnesindeki "Ne Yapsak Bu Gençleri?" başlıklı söyleşide konuşma yaptı.

Erdoğan, Asım Gültekin'in 45 yaşında vefat ettiğini belirterek, "İnsan ömrünün 80-90 yıla doğru tırmandığı bir ortamda 'Çok az yaşadı, çok erken göçtü' gibi cümleler kuruyoruz. Onun arkadaşları olarak bizle, belki ailesi ve çocukları da bu cümleyi çok kuruyor, onu sevenler bu cümleyi sürekli tekrar ediyor olabilirler. Ama işin bir de bir başka yönü var, '45 sene yaşayan Asım Gültekin aslında kaç yıl yaşadı?' sorusu bence önemli. Asım Gültekin'in o kadar yoğun, coşkulu, bereketli, hareketli bir hayatı var ki, bir başkasını belki 80-90 yılda yapacağı işleri 45 yılda yaptı. Yani Asım'ın görünür yaşı 45 olsa da onun faaliyet yaşı belki 80-90 denilebilir." diye konuştu.

Gültekin'in birbiriyle ilişkili birden çok alanda faaliyet gösteren, çok bereketli, çok renkli, çok hareketli bir insan olduğunu anlatan Erdoğan, çeşitli dergilerle ilgili pek çok çalışmayı birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, fuarda yer alan Serçe Dergisi'nin kapanmasına ilişkin, "Her kapanan dergi aslında bir sonraki başka bir dergiye el veriyor. Bunu da unutmamak lazım." dedi.

"Cahit Zarifoğlu'nu anlatmadığı kimse kalmadı"

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan da daha önceki yıllarda Asım Gültekin'in dergi günlerinde her zaman birinin koluna girip sohbet ettiğini anlattı.

Gültekin'in her zaman gençlere ulaşma çabası içinde olduğunu vurgulayan Ercan, "Cahit Zarifoğlu'nu anlatmadığı kimse kalmamıştır, inanılmaz sever. Bir gün dergi günlerinde karşılaştık. Yanında genç bir kardeşimiz var. 'Said bu geleceğin şairi olacak.' dedi. Hep yetiştirme gayreti içindeydi." diye konuştu.

Ercan, dijital çağda insan yetiştirmek için önce kendini çok iyi yetiştirmek gerektiğinin altını çizerek, "Bir anne baba dijital çağda çocuk yetiştirebilmek için dijitale yetişmesi lazım. Yetiştiği kadar ancak yetiştirebilir." değerlendirmesini yaptı.

Rahmetli Nuri Pakdil'in "Anneler ve Kudüsler" adlı şiirini 1970'li yıllarda kaleme aldığını, fakat Kudüs'e vefatından birkaç sene önce gidebildiğini anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Nuri Pakdil'in Kudüs'e gitmeden önce yazdığı şiirleri ben Kudüs'e gittiğim halde anlayamıyorum. İnanılmaz bir cevherdi. Kudüs'ten Cumhurbaşkanımızı arıyor ve çok mutlu bir şekilde 'Reis Bey ben şu an Kudüs'teyim.' diyor. Anlatıldığına göre Nuri Pakdil anlaşılmadığını düşünerek bütün edebiyat dergilerini, 'Simit verirken bu dergilerle verin, hiç olmazsa o eller bir kere edebiyat vergisi tutsun.' diyerek Ankara'daki simitçilere vermiş."

Said Ercan, farklı şairlerin eserlerinden ve hayatlarından da konuşmasında bilgi vererek, şu anda dünyada yaşayan en önemli iki şairin İsmet Özel ve Sezai Karakoç olduğunu sözlerine ekledi.

"Keşke çocukluğunda daha fazla irtibat kurabilseydim dergilerle diyorum"

Seyyah, yazar Erhan İdiz de gazete dağıttığı çocukluk döneminde, arkasındaki bulmacayı doldurup bisiklet kazanmak amacıyla ilk olarak "Türkiye Çocuk" dergisiyle tanıştığını, daha sonra İstanbul'a geldiğinde popüler dergilerle tanıştığını anlattı.

Sosyoloji çalışmaya başlamasıyla düşünce dergilerini de takip etmeye başladığına işaret eden İdiz, "Benim için geç bir tanışmaydı. Fakat hep şunu düşünüyorum, keşke çocukluğunda daha fazla irtibat kurabilseydim dergilerle diyorum. Bunun pişmanlığını özellikle 2015'ten sonra bir hayli yaşadım. Çünkü daha çok haşır neşir olmaya dergiler biriktirmeye başladım. İslamcı Dergiler Projesi sayesinde dönüp geçmişe baktığımda çok güzel işler yapılmış, çok güzel şeyler konuşulmuş, tartışılmış. Bunların birçoğundan uzak büyümüşüm." ifadelerini kullandı.

Asım Gültekin'in etimoloji çalışmalarını 2018'de tanıma imkanı bulduğunun dile getiren İdiz, şunları söyledi:

"Videolarını izlemeye başladım ve vefatından birkaç ay önce Asım abiyle sosyal medyadan iletişime geçtim. 'Bundan sonra yani sizin çalışmalarınızı, videolarınızı böyle kesip parça parça etimoloji üzerinden paylaşmak istiyorum.' dedim. Sağ olsun onay verdi ve videosunu paylaştım. O vesileyle birkaç görüşmemiz oldu, sonra canlı yayınlarını takip etmeye başladım. Allah rahmet eylesin. Muhabbet çok sürmedi. Yüz yüze görüşemedik bile, sonra vefat haberini aldık. Tabii ben sonra daha yakından ilgilenmeye başladım. Allah razı olsun etimolojide devam etmek isteyen bana çok büyük bir yol açtı."

Asım Gültekin, Sirkeci Garı, İstanbul, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '12. Uluslararası Dergi Günleri' bugün sona erecek - Son Dakika


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