İstanbul\'da cinayetten aranan şüpheli 12 yıl sonra yakalandı

İstanbul'da, 12 yıl önce Vedat Şahin'in öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

12 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETİN DOSYASI AÇILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Şişli'deki Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014'te Şahin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan şüphelilerden E.D, sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüpheli E.D. hakkında tahkikat işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.