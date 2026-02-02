İstanbul'da, 12 yıl önce Vedat Şahin'in öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Şişli'deki Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014'te Şahin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.
Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan şüphelilerden E.D, sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüpheli E.D. hakkında tahkikat işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli 12 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
