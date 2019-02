120 Yıllık Tarihinde Bir İlk: Türk Başkanın Enfield'i Çok Sevildi

LONDRA'nın ilk Türkçe Tiyatro Festivali'ne imza atan Enfield'in Türkiye kökenli Belediye Başkanı Saray Karakuş'un hem yazarlığını hem de yapımcılığını üstlendiği, 'Together We are Enfield' (Biz Birlikte Enfield'iz) oyunu, Edmonton'daki 400 kişilik Millfield Tiyatrosu'nda sahnelendi.Gösterime Barnet Belediye Başkanı Reuben Thompstone, Bromley Belediye Başkanı Kim Botting, Waltham Forest Belediye Başkanı Sally Littlejohn, Tower Hamlets Belediye Sözcüsü Victoria Obaze, Haringey'in geçen dönem Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Kate Anolue, Yasemin Brett, Ayfer Orhan, Hüseyin Işık Akpınar , Tolga Aramaz, Ergin Erbil Doug Taylor ve Christine Hamilton'un da aralarında yer aldığı çok sayıda Belediye Meclis Üyesi ile tiyatroseverler katıldı.MESAJIMI VERMİŞ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUMOyun, Enfield'te büyüyüp bölgeden ayrılan ve daha sonra bir belgesel çekmek için yıllar sonra geri dönmeye karar veren bir adamın hikayesi üzerinden birlikte yaşamın ruhunu hatırlatmayı amaçlıyor. Belediye çalışanları, müzisyen, sanatçı ve tiyatroculardan oluşan sanat grubu ile sergilenen oyun, danslar, müzik ve dört ayrı gerçek hikayeden derlenen performansla devam etti. Ayrıca gönüllü olarak çocuk, yaşlı ve engelli grupların daha kaliteli yaşam sürmeleri için çalışanlar da tiyatro oyununun bir parçası olarak oyunda yer aldı. Aralarında Türklerinde yer aldığı tek perdelik oyun, seyirciler tarafından çok beğenildi. Saray Karakuş oyun sonrası yaptığı açıklamada, sevginin her şeyin temeli olması gerekliğini belirterek "Çok verimli bir gece oldu. Henüz üzerinden uzun zaman geçmediği halde o kadar güzel yorumlar aldım ki, vermek istediğim mesajı vermiş olduğumu düşünüyorum. Gecemize katılarak, bizleri yalnız bırakmayan sevenlerimize ve tiyatro severlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.