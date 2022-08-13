Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Breidablik - Başakşehir
06:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:50 Spor Atlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İskoçya Premiership Özetler
09:25 Belçika Pro Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Hollanda Eredivisie Özetler
13:40 Portekiz Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye -
18:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması
20:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Yılport Samsun
23:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika