Son Dakika Haberleri: 13 Günlük Bebeğe Açık Kalp Ameliyatı

13 Günlük Bebeğe Açık Kalp Ameliyatı

24 dakika önce

MUĞLA'da prematüre doğan ve kalbindeki delik nedeniyle akciğerine giden şiddetli kan yüzünden nefes alamaması üzerine solunum cihazına bağlanan 13 günlük 'Ömer İhsan' isimli erkek bebek, açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

13 Günlük Bebeğe Açık Kalp Ameliyatı, System.String[]
MUĞLA'da prematüre doğan ve kalbindeki delik nedeniyle akciğerine giden şiddetli kan yüzünden nefes alamaması üzerine solunum cihazına bağlanan 13 günlük 'Ömer İhsan' isimli erkek bebek, açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Milas ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Betül Bulut (39), hamilelik kontrolünde riskli gebelik şüphesi üzerine, geçen 14 Eylül'de Muğla'ya sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, bebeğin kalbinde delik olması nedeniyle Betül Bulut, 27 Eylül'de ameliyata alındı. 8 aylık olarak, 2 kilo 639 gram dünyaya gelen, 'Ömer İhsan' ismi verilen erkek bebek, kalbindeki delik nedeniyle akciğerine giden şiddetli kan yüzünden nefes alamadığı için solunum cihazına bağlandı. MSKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, bebeği 10 Ekim'de ameliyata aldı. Dr. Harmandar, 3 saat süren açık kalp operasyonuyla minik bebeği sağlığına kavuşturdu. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniversitesi'nde tedavisi tamamlanan Ömer İhsan'ı kucağına alan anne Betül Bulut ve eşi Abdulhalim Bulut (42) büyük sevinç yaşadı.

DOKTORA TEŞEKKÜR

Dr. Buğra Harmandar'a defalarca teşekkür eden Betül Bulut, "En agresif, evhamlı, umutsuz ve isyankar günümde Buğra Bey'le ile tanıştım. Sorunum o kadar büyüktü ki çaresizlik ve annelik hissiyatıyla ağlıyordum. Sabırla derdimi dinledi. Savunmasız ve muhtaç bir bebeğin, annesine yapılabilecekleri anlatarak çare üretti, yol gösterdi. Ameliyat öncesi usulca yanıma yaklaştı 'Annesi her şey iyi olacak üzülme' dedi. Tereddütsüz inandım. Bu yaşıma geldim ve Buğra Hocam kadar güler yüzlü, mütevazı, sıcak, hoşgörülü en önemlisi de güzel anlatan bir doktor görmedim. Kötüyü bile güzel anlatıyor. Mesleki tecrübesini, tıbbi bilgi ve becerisini kullanarak Allah'ın izniyle de her geçen gün iyileşen oğlumu kucağıma almamı sağladı. Bir insan hem bu kadar rasyonel hem de insanın içine iç huzuru verebilecek kadar yakın olabilir" dedi. Anne Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi şifaya kavuşturan hocamız, ameliyat sonrası gece saat 23.00'e kadar yoğun bakımda oğlumu bekledi. Yorulmak bilmeden tedavi etti. Sadece ameliyatı başarıyla bitirmekle kalmadı. İşini layıkıyla, özveriyle yaptı. Bana 'Buradayım ben, sen git dinlen. Bir şey olursa müdahale ederim' diyerek güven verdi. Oğlumun iyileşme sürecinde doktorumun sıcakkanlılığı hiç değişmedi. Bizimle her ayrıntıyı paylaştı. Şefkatli bir duygu olan anne ve babalığı tattırdı. Evladımın sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluk içerisinde, kendisine defalarca teşekkür etmek istiyorum."

Aile yaklaşık 4 ay süren hastane macerasının ardından taburcu edilen evlatlarını kucağına alarak hastaneden ayrıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

Anne, Muğla, Güncel
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