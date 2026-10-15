13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti - Son Dakika
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13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

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Geçirdiği burun ameliyatlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, katıldığı bir etkinlikte yeniden objektiflere yansıdı. Bugüne kadar 13 kez burun ameliyatı geçiren Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekerken, ünlü ismin uzun süredir devam eden sağlık süreci de yeniden merak konusu oldu.

13 kez burun ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, katıldığı etkinlikte görüntülendi. Dalkılıç'ın son hali, daha önce yaşadığı sağlık sorunlarını yeniden akıllara getirdi.

13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

MURAT DALKILIÇ'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Şarkıları ve sahne performanslarıyla tanınan ünlü isim, bu kez son görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce geçirdiği burun ameliyatları nedeniyle uzun bir sağlık süreci yaşayan Dalkılıç, etkinlikte yeniden kameraların karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının son görüntüsü, geçirdiği operasyonları bir kez daha hatırlattı. Dalkılıç'ın katıldığı etkinlikte çekilen görüntüleri, şarkıcının son halini merak edenlerin ilgisini çekti.

13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

TAM 13 KEZ BURUN AMELİYATI GEÇİRDİ

Murat Dalkılıç, bugüne kadar geçirdiği burun ameliyatlarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, toplam 13 kez burun ameliyatı geçirdi. Birden fazla operasyon geçirmesi nedeniyle sağlık süreci uzun süredir merak edilen Dalkılıç, zaman zaman müzik kariyerinin yanı sıra yaşadığı bu süreçle de dikkat çekti. Ünlü ismin peş peşe geçirdiği operasyonlar, hayranlarının da yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. 

13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti
Murat DalkılıçSon HaliMagazinSağlıkSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Hayat kısa kuşlar uçuyor null Hayat kısa kuşlar uçuyor null:
    bukadar estetiğe gerek yok, sizinde ifşa etmenize gerek yok :) 1 0 Yanıtla
  • Babasu Aksu Babasu Aksu:
    la gardaşım yakışıklı adamsın ne gerek var bunlara 0 0 Yanıtla
  • Necmi K Necmi K:
    Bi insan kendi kendine yaptığını tüm dünya toplansa yapamaz. 0 0 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    kendi kendine yapmıyor ameliyatta komplikasyonlar oluyor muhtemelen burun kemiği eridi eriyor 0 0
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