Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5) - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)

07.09.2022 21:08
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)

13 SAATTİR DEVAM EDİYORMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını 13 saattir devam ediyor.

13 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını 13 saattir devam ediyor. 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ile yangına müdahale edildiği bildirildi.

5 PERSONEL YARALANDI

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda orman yangınında 5 personelin yaralandığı ve tedavi için sağlık kurumlarına sevk edildiği belirtildi. Havanın kararmasıyla çevreyi aydınlatan alevlerin, rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçe sınırlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için saatlerdir sürdürdüğü çalışma, yoğun şekilde devam ediyor.


YORUMLAR
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Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor
Kaynak: DHA

Büyükeceli, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5) - Son Dakika
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