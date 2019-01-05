Son Dakika Haberleri: 13 ülkeden Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

13 ülkeden Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

45 dakika önce

Lima Grubu'nun Meksika dışındaki 13 üyesi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu.

13 ülkeden Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, System.String[]
Lima Grubu'nun Meksika dışındaki 13 üyesi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:00 

Venezuela, Meksika, Lima, Ekonomi
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