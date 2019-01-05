13 ülkeden Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

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Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar