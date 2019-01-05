13 ülkeden Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı
45 dakika önce
Lima Grubu'nun Meksika dışındaki 13 üyesi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Lima
Grubu'nun Meksika
dışındaki 13 üyesi Venezuela
Devlet Başkanı Maduro'nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:00
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar
Son Dakika! Sigarada vergi oranı artırıldı