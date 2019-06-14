13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası finali
2 saat önce
13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası'nda Samsun Gençlik ve Spor, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:45 Kaynak: AA
13 Yaş Altı Futbol
Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası'nda Samsun
Gençlik ve Spor, şampiyonluğa ulaştı. Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek "Futbol Altyapı Gelişim Projesine" alınması ve bu proje kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
işbirliği ile düzenlenen turnuvanın final müsabakaları TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Final maçında İzmir
Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor'u 4-0 yenen Samsun Gençlik ve Spor şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Adana
Gençlik ve Spor ise Sakarya
Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor'u 1-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.
Final maçı sonrası düzenlenen törende kupa ve madalyaları TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.
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