13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla buluşmak amacıyla 14 saat araç kullandığı belirtilen bir kişi, gittiği evde polis tarafından yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öne sürülen şüphelinin, gözaltına alındığında İngilizce bilmediğini söylediği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel suçları önlemeye yönelik gerçekleştirildiği belirtilen bir operasyonun görüntüleri dikkat çekti. Sosyal medyada geniş şekilde paylaşılan bilgilere göre bir kişi, 13 yaşında olduğunu düşündüğü bir kız çocuğuyla buluşmak amacıyla yaklaşık 14 saat boyunca araç kullandı.

14 SAAT YOL GİDİP EVE GELDİ

Şüphelinin, internet üzerinden iletişim kurduğu kişinin 13 yaşında olduğunu bildiği ve onunla buluşmak için uzun bir yolculuğun ardından belirlenen adrese geldiği öğrenildi.

Ancak şüphelinin beklediği buluşma gerçekleşmedi. Eve girdikten kısa süre sonra karşısında polisleri bulan kişi gözaltına alındı.

ABD'YE KAÇAK GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili dolaşıma giren bilgilere göre şüphelinin Kolombiya'dan geldiği ve ABD'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi. Şüphelinin yakalandığı sırada İngilizce bilmediğini söylediği de aktarıldı.

Amerika Birleşik DevletleriPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz 8 çocuk babasına yolda kanlı infaz
İran’ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı Rusya istihbarat sağladı iddiası İran'ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı! Rusya istihbarat sağladı iddiası
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:42
Fenerbahçe’den ocak bombası Hedefte 2 yıldız var
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
10:36
Osimhen’in masaj görüntüleri tepki çekti Taraftarlar aynı soruyu soruyor
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı! Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:54
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor Dönüş tarihi belli oldu
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
09:29
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan’dan gelen haberle nefes aldı
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:19:22. #7.13#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement