14 bin 780 öğrenci yetenek taramasından geçti

Manisa'da 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taramalarına yoğun bir katılım sağlandı.

14 BİN 780 ÖĞRENCİDEN 944'Ü SEÇİLDİ

Yetenek taramalarında Manisa genelinde 14 bin 780 öğrenci taramadan geçti. Bu öğrenciler arasında seçilen 944 öğrenciye özel çalışma programları uygulanmaya başlandı. Temel eğitim becerilerinden geçen öğrenciler, çoklu branş eğitimi alıyor. Takım sporları ve bireysel sporlarında 6 ay daha eğitim alacak olan öğrenciler, toplam 5 aşamadan sonra Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

ÖZTÜRK: "GELECEĞİN ŞAMPİYON SPORCULARINI KEŞFEDİYORUZ"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla ülke genelinde başlatılan projenin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi. "Yetenek taramasıyla geleceğin şampiyon sporcularını belirliyoruz" diyen Öztürk, "Çocuk ve gençlerimizin erken yaşta muhakkak spora başlaması gerekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde başlatılan projeyle ilimizde 14 bin 780 öğrenciyi taramadan geçirdik. Yeteneklerine göre belirlenen 944 öğrencimize il genelinde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Şu anda çoklu branş eğitimleri ile öğrencilerimizi Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, ilk olarak, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Yetenek taramalarımız yeni eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

HANGİ İLÇEDE KAÇ ÖĞRENCİ SEÇİLDİ?

Seçilen 944 öğrencinin ilçelere göre dağılımı şöyle; Ahmetli (7), Akhisar (119), Alaşehir (95), Demirci (40), Gölmarmara (19), Gördes (10), Kırkağaç (6), Köprübaşı (28), Kula (25), Salihli (102), Sarıgöl (28), Saruhanlı (9), Selendi (21), Soma (69), Şehzadeler (69), Turgutlu (151), Yunusemre (146)