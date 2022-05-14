14 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

06:05 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Hakim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim