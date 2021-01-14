14 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
14.01.2021 06:42
14 Ocak 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:30 Dizi
01:10 Sol Yanım
02:45 Ölüm Takımı
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:00 Ölüm Takımı
04:25 Görevimiz Tehlike 3
05:20 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Müttefik
20:00 Sol Yanım
22:30 Görevimiz Tehlike 3
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