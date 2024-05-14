Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi - Son Dakika
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Yaşam

Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi

Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun köklü ailelerinden Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin liderlerinin çocukları, muhteşem bir düğünle evlendi. Eski Muş Milletvekili Zeki Eker'in oğlu Serkan Eker ile eski Yüksekova Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan'ın kızı Melike Zeydan'ın düğününe siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Düğün töreninde 25 milletvekili nikah şahidi oldu. Görkemli düğün töreni sırasında, sandıklardan çıkan 10 kilo altın damada hediye edildi.

14.05.2024 15:30
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun köklü ailelerinden Badıkan ve Pinyanişi aşiretleri, sevdiklerinin düğününde bir araya geldi. Badıkan aşiretinin lideri, eski Muş Milletvekili Zeki Eker'in oğlu Serkan Eker ile Pinyanişi aşiretinin lideri, eski Yüksekova Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan'ın kızı Melike Zeydan, Ankara Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen muhteşem bir düğün töreniyle birbirlerine dünya evine girdiler.

Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi

25 MİLLETVEKİLİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Düğün törenine katılanlar arasında, çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in kıymasının yanı sıra, siyaset dünyasından birçok önemli isim de yer aldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Urfa Milletvekili Zülfikar İzol, Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve 25 milletvekili daha, çiftin nikah şahitliğini üstlendiler.

Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi

DAVETLİLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Görkemli düğün töreni sırasında, sandıklardan çıkan 10 kilo altın, damada hediye edildi ve bu jest, evliliklerinin ilk adımlarında çifti sevindirdi. Eski Muş Milletvekili Zeki Eker, düğün sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin birleştiği bu mutlu gününe tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Davetlilere teşekkür ederken, bu özel günlerinde yanlarında olan herkese minnettarlığını ifade etti ve evlatlarının mutluluğu için dua etti.

Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi

Güneydoğu Anadolu, Milletvekili, Zeki Eker, Yüksekova, Siyaset, Dünya, Muş, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemsl: Hani doğu ya bakilmadi diyoruz ya.... adamların düğününden toplanan para altınlar ülke kurar 16 2 Yanıtla
  • Metin Öztürk: 25 milyon ? lik altın he.Evliliğe 3-0 önde başladınız. 8 1 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Nihat doğanın zamanında bahsettiği aşireti 0 1 Yanıtla

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