14 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
00:45 Spor Artı
02:00 Milan - Torino
02:00 Fiorentina - Inter
02:00 Stadyum
02:00 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Milan - Tor
03:45 Süper Lig Goller
03:45 Takvim Yaprakları
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Süper Lig Özetler
03:55 Spor Kitaplığı
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Futbol Anadolu
05:45 Efsanelerin İzinde
05:55 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:30 Süper Lig Özetler
09:40 Almanya Bundesliga Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İtalya Kupası Özetler
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 Fiorentina - Inter
16:55 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Fıorentına -
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Adana Demirspor - Menemenspor
19:00 Futbol Aklı
19:00 Spor Merkezi
19:40 Napoli - Empoli
19:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Napoli - Em
19:55 Hava Durumu
20:00 Futbol Anadolu
20:30 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:30 Avrupa'dan Futbol
21:30 Başlama Vuruşu
21:45 Spor Akşamı
22:40 Juventus - Genoa
22:40 Milan - Torino
22:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Juventus -
23:10 Atalanta - Cagliari
23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Atalanta - Ca
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika