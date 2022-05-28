14. Uluslararası Öğrenci Buluşması İzmir etabı, İKÇÜ'de yapıldı - Son Dakika
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14. Uluslararası Öğrenci Buluşması İzmir etabı, İKÇÜ'de yapıldı

28.05.2022 09:18
14. Uluslararası Öğrenci Buluşması İzmir etabı, İKÇÜ'de yapıldı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen kıtaları, kültürleri ve renkleri buluşturan Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın İzmir etabı İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen kıtaları, kültürleri ve renkleri buluşturan Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın İzmir etabı İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yapıldı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamada, rektör Prof. Dr. Saffet Köse ve İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çevik'in ev sahipliği yaptığı programın resmi açılışına İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar'ın da katıldığı belirtildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İKÇÜ Rektörü Saffet Köse, üniversite olarak 4. defa Uluslararası Öğrenci Buluşması'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Köse, Türkiye'de de 203 ülkeden 200 bin uluslararası öğrencinin eğitim almasının oldukça değerli bir kazanım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversite eğitimini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Türkiye'de tamamlayan Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur oldukça önemli bir örnek. Somali'de, yoğun ilgi gören Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için hazırlık yapılıyor. Yaşanmaz hale gelen gezegenimizdeki acılar, anlamsız savaşlar uluslararası dayanışma olmadan çözülemez. Bu gibi birlikteliklerin dünyada daha çok olmasını dünya barışına yapacağı katkı sebebiyle oldukça önemli buluyorum."

İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çevik de İzmir'de 10 yılı aşkın süredir misafir öğrencilerle ilgili faaliyetlere imza attıklarını kaydetti.

Törene katılanlar daha sonra fuaye alanındaki ülke stantlarını ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Üniversite, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14. Uluslararası Öğrenci Buluşması İzmir etabı, İKÇÜ'de yapıldı - Son Dakika


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