149 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı
18 dakika önce
TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Boğazı'nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
TCG Türkeli
karakol gemisinin Müsellim Boğazı'nda tespit ettiği 3 botta bulunan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarılması sağlandı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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