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"15/07 Şafat Vakti" filminin ana fragmanı yayınlandı - Son Dakika

"15/07 Şafat Vakti" filminin ana fragmanı yayınlandı

06.07.2021 21:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin ana fragmanı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin ana fragmanı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, film, 15 Temmuz 2021'de vizyonda olacak.

15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan 15/07 Şafak Vakti filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

Filmin, yayınlanan ana fragmanında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir anda darbecileri karşılarında bulan vatandaşların pes etmeden ortaya koydukları direniş ve birbirlerine verdikleri destekten kesitler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı fragmanda, darbeci teröristlerin acımasızlığı ve ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan vatandaşlara ateş açtıkları görüntülere de yer veriliyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen pastaneci Cevdet'in (Erkan Petekkaya) yolunun, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan), küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişmesini anlatıyor.

Film, aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf'un (Baran Bölükbaşı) Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı sürdürdüğü mücadele ile hastanede doktor Aysel'in (Deniz Bolışık) sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çabayı da konu ediyor.

Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi

Hazırlıkları 2020 yılının kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 bin metrekarelik, Çengelköy de 12 bin metrekarelik kapalı bir alana inşa edildi. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması, 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine başlandı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar, araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film, 15 Temmuz 2021'de vizyona girecek.

15/07 Şafat Vakti filminin ana fragmanı yayınlandı
15/07 Şafat Vakti filminin ana fragmanı yayınlandı
15/07 Şafat Vakti filminin ana fragmanı yayınlandı
15/07 Şafat Vakti filminin ana fragmanı yayınlandı
15/07 Şafat Vakti filminin ana fragmanı yayınlandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '15/07 Şafat Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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