15 Aranan Şüpheli Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
15 Aranan Şüpheli Türkiye'ye İade Edildi

08.02.2026 10:57
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 kırmızı bülten ve 6 ulusal seviyede aranan şüphelinin iade edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 6 kişinin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 15 şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

"Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu ülkemize getirdik" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini belirtti."

Yerlikaya, kırmızı bültenle "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından aranan A.K. isimli şahsın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, bu kişinin "Bodrum'da eski eşi Rus I.D. (42) ile kızı D.D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi" olduğunu ifade edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A.'nın Almanya'da, "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, yaralama, mala zarar verme" suçlarından aranan M.D.'nin Almanya'da yakalandığı bildirildi."

Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan S.G.'nin Gürcistan'da, "hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından aranan D.Y.'nin Gürcistan'da, "kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y.'nin Gürcistan'da yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu madde ihraç etme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M.'nin Karadağ'da, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, tehdit" suçlarından aranan G.A.'nın Karadağ'da, "dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E.'nin ise Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Ulusal seviyede aranan şüphelilere ilişkin olarak ise Yerlikaya, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan B.G.'nin Almanya'da, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan S.Ö.'nün Yunanistan'da, "kasten öldürme, yaralama" suçlarından aranan N.U.'nun Azerbaycan'da yakalandığını belirtti.

Ayrıca, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan A.S. ile "hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. ve "dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G.'nin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

