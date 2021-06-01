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"15. eTürkiye Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

"15. eTürkiye Ödülleri" sahiplerini buldu

01.06.2021 13:11

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) düzenlediği "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) düzenlediği "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" sahiplerini buldu.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın düzenlediği "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

"Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler", "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler", "Kamudan Kamuya e-Hizmetler", "Küçük Ölçekli Belediye", "Orta Ölçekli Belediye" ve "Büyük Ölçekli Belediye" kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu "eTürkiye Ödülleri"nde 23 proje, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.

"Kamudan İş dünyasına e-Hizmetler Kategorisi"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "TSE 360 Projesi", "Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Kategorisi"nde Sağlık Bakanlığı "Hayat Eve Sığar (HES)", "Kamudan Kamuya e-Hizmetler Kategorisi"nde İçişleri Bakanlığı "Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)", "Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi"nde Artvin Belediyesi "Biz Burdayız (SMARTviN)", "Orta Ölçekli Belediye Kategorisi"nde Kadıköy Belediyesi "Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması", Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi'nde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura" ödüle layık görüldü.

Ayrıca, önceki yıllarda eTR ödülü alan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından "En İyi Gelişim Gösteren Proje" Ödülü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu Projesi'ne (ORDEP) verildi.

"e-TR Yürütme Kurulu Özel Ödülü"nü Sağlık Bakanlığı Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi kazandı

15. eTR ödülleri Yürütme Kurulu Özel Ödülü'nü ise salgın boyunca yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı'nın projelerinden "Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)" kazandı.

HES ve FİTAS projeleri ile 2 ayrı ödüle layık görülen Sağlık Bakanlığı adına ödülü alan Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Hastamızın temas takiplerini yaptığımız, bizzat durumlarını yerinde gördüğümüz, hem ilaçları teslim ettiğimiz hem de temaslıları kontrol ettiğimiz bir proje. Bu projede, 17 binin üzerinde ekip ve 50 binin üzerinde ekip üyesi çalıştı. Sahada hala bu süreci 7/24 dinamik şekilde yürütüyorlar. Hem ilaç temininde hem de vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesinde, temas noktasında tutmamızda çok ciddi şekilde faydalandığımız ve sahayı en kolay yönettiğimiz uygulamalardan." diye konuştu.

Bu ödülü salgın sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları, saha ekipleri ve tüm birimler adına aldığını aktaran Birinci, şunları kaydetti:

"Amacımız iyi projelerle insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve kişisel veri mahremiyetinin ihlalini önlemeyi de en önemli odağımız haline getirmek. Filyasyon ekibimiz bu uygulamayla dünyanın etrafını 203 kere dolaşmış, 8 milyon kilometreye ulaşmış. 58 milyon dakika sahadaki temaslıları ya da vakaları arayarak, onlarla iletişime geçmiş. 24 saat çalışan ekiplerimizin hangi noktaya ne zaman gittiklerine varıncaya kadar detaylar izlendi ve salgının kontrolünde saha operasyon gücü önemli bir şekilde takip edildi. İşimizi çok kolaylaştırdı ve dünyada bizi farklılaştıran uygulamalardan biri oldu."

Ödüller hakkında detaylı bilgiye "http://www.etr.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye Bilişim Vakfı, Sağlık Bakanlığı, Türk, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '15. eTürkiye Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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