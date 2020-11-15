Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
01:00 Spor Artı
01:30 Süper Lig Özetler
02:00 Stadyum
02:00 Futbol Aklı
04:05 İleri Üçlü
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Süper Lig Özetler
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Türkiye - Hırvatistan
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Ajax - Fortuna Sittard
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:40 Almanya Bundesliga Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Türkiye - Hırvatistan
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 İleri Üçlü
10:00 Stadyum
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Hafta Sonu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Hafta Sonu
17:15 Türkiye - Hırvatistan
17:30 Spor Bülteni
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Stadyum
20:00 Spor Akşamı
20:00 Spor Bülteni
20:55 Hava Durumu
21:00 Stadyum
21:00 Süper Lig Özetler
21:35 İngiltere Premier Lig Goller
22:30 Stadyum Devre Arası
23:30 Türkiye - Rusya
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika