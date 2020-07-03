15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45+3'te 13.435 TL kazandı! - Son Dakika

15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45+3'te 13.435 TL kazandı!

Bu bir ilandırBir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerini göremeye alıştınız, biliyoruz ama hemen hemen her gün bu kervana bir yenisi eklenebiliyor.

Bu bir ilandır

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Yine bir son dakika golü, bu sefer İtalya Serie A'dan, maç sonu değil ilk yarının sonundan ve yeni bir kazanma hikayesi daha...


Maç sonundaki uzatmalarda kazanan kuponları görmeye alışmıştık ancak bu sefer bambaşka bir hikaye yakaladık! İlk yarının uzatma anları...


"Bologna - Cagliari" karşılaşmasında Juan Luca Sacchi, ilk yarının sonuna 4 dakika ilave edildiğini gösterdi.


45+2 geride kalıp 45+3'e girerken sahneye Bologna oyuncusu Musa Barrow ayağına gelen topu ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi!


İşte o kupon...


İtalya Serie A, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:17 

Son Dakika Spor 15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45+3'te 13.435 TL kazandı! - Son Dakika Spor
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