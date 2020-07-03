Bu bir ilandır



Yine bir son dakika golü, bu sefer İtalya Serie A'dan, maç sonu değil ilk yarının sonundan ve yeni bir kazanma hikayesi daha...



Maç sonundaki uzatmalarda kazanan kuponları görmeye alışmıştık ancak bu sefer bambaşka bir hikaye yakaladık! İlk yarının uzatma anları...



"Bologna - Cagliari" karşılaşmasında Juan Luca Sacchi, ilk yarının sonuna 4 dakika ilave edildiğini gösterdi.



45+2 geride kalıp 45+3'e girerken sahneye Bologna oyuncusu Musa Barrow ayağına gelen topu ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi!



İşte o kupon...