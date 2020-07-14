15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Tanğlay, mesajında, milletin 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Mehmetçiğin üniformasını gasbeden teröristlerin yaptığı kalkışmanın, milletin "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" hassasiyetiyle karşılaştığını ve ağır şekilde yenilgiye uğradığını kaydeden Tanğlay, "15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yardım ise milletin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz tüm dönemlerde olduğu gibi 15 Temmuz hain işgal girişiminde de vatanını canı pahasına koruyarak, sarsılmaz vatan sevgisini bir kez daha ispat etmiştir.

Eli kanlı FETÖ ve işbirlikçileriyle gerek dışarıdan gerek içeriden kirli hesaplarla ülkemizi istila ve işgal etmek isteyen bütün odaklara karşı destansı bir direniş gösteren milletimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bütün dünyaya bir kez daha örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."