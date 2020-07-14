15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Milletvekili Özçelik, mesajında, 15 Temmuz'un tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı gün olduğunu bildirdi.

15 Temmuz'da imanın gücünün, tankın gücüne galip geldiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Rabbim şehitlerimizi merhametiyle kuşatsın, peygamber efendimize komşu eylesin. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz 251 şehidimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz'da aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi asker kıyafeti giymiş teröristlerin saldırısından kurtardık. Bu silahlı darbe girişiminin akamete uğratılmasıyla Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz genelinde olduğu gibi bizler de AK Parti Burdur İl Başkanlığı binasında arkadaşlarımızla toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine halkımızla teşkilatımız Cumhuriyet Meydanı'nda tek yürek, yekvücut kanlı darbe girişimine karşı duruş göstererek meydanları boş bırakmadık. Bizlere hainler karşısında zaferi nasip eden Rabbimize hamdolsun."

"Türk milleti vatanına, bayrağına sahip çıktı"

Milletvekili Uğur da mesajında, Türk milletinin vatanına, bayrağına sahip çıktığını tarih boyunca hep gösterdiğini aktardı.

15 Temmuz'un milat olduğuna işaret eden Uğur, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Milli iradeye, geleceğimize, demokrasiye, Cumhuriyete darbe vurmaya çalışanlar, emellerine ulaşamamışlar ve bozguna uğramışlardır. Türkiye tek yumruk olarak FETÖ'ye karşı unutulmaz bir destan yazmıştır. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek ancak sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yüce milletimiz, sokakları ve meydanları doldurmuş, o gece tüfeğin, tankın, topun karşısında dimdik durmuş ve darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan korkunç ihanete şahit olduğumuz o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercengiz ise mesajında, Anadolu topraklarında gözü olan dış güçlerin, iş birlikçi iç mihraklarla bozguna uğratıldığının tarih boyunca hep görüldüğünü bildirdi.

"Vatan mevzu bahis ise gerisi teferruattır." diyebilecek kadar canından vazgeçen bir milletin evlatları olduklarını belirten Ercengiz, ne zaman vatan toprağının bir karışı dahi tehdit altında olsa yine bir araya gelip, kol kola girileceğini kaydetti.

Bayram Özçelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:03:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]