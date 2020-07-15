15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kenya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Murat Ellik'in anısına 251 fidan dikildi.

Kenya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Murat Ellik'in anısına 251 fidan dikildi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehit Ellik'in anısına, son görev yeri olan Kenya'nın başkenti Nairobi'de 251 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Miroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Büyükelçiliğimizde görev yapmış 15 Temmuz şehidimiz Murat Ellik kardeşimizin ismini, bugün kurulan bu hatıra ormanı ile Kenya'da ölümsüzleştirmiş olduk. Şehidimizin ailesi müsterih olsun, hatırasını Kenya'da yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Nairobi Koordinatörü Yüksek de her yıl 15 Temmuz'da Kenya kamuoyunu FETÖ'ye karşı bilgilendirmek ve uyarmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Yüksek, ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılında Nairobi'de oluşturulan hatıra ormanı ile başta şehit Murat Ellik olmak üzere tüm şehitlerin aziz hatıralarının yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Etkinlikte "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" temalı fotoğraf sergisi de açıldı.

Gana

Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, Nijerya'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve Türk vatandaşlarının katıldığı tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı vesilesiyle FETÖ'nün bulunduğu ülkeler için nasıl bir tehdit teşkil ettiğini, Ganalılara anlattığını söyledi.

FETÖ'nün eğitim ve yardım kisvesi altında sürdürdüğü faaliyetlerin gerisindeki örgütlenme şekline ve asıl hedeflerine işaret eden Ulueren, "Bu kapsamda ülkenin önde gelen gazetelerinden Business and Financial Times'a mülakat verdim. Buna ilaveten, 13 Temmuz Pazartesi günü Gana'nın önde gelen gazete ve TV kanallarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenledik." diye konuştu.

Ulueren, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Gana'daki Türk vatandaşlarının da katılımıyla anma etkinliği gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Türk hükümetinin son 4 yıldır yurt içi ve dışında FETÖ'ye karşı sürdürdüğü mücadeleyi anlattığını vurgulayan Ulueren, "15 Temmuz akşamı seçilmiş anayasal hükümetimizi ve demokrasimizi korumak için gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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