15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hanlarönü Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara belediye tarafından bayrak dağıtılırken, program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunmasıyla devam eden programda, şehitler için dua edildi.

Merkez Camisinden gece sela okundu.

Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan "Darbe girişimi fotoğraf sergisi" ilgi gördü.