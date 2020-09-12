15 Temmuz Milli İrade Derneğinden "darbeleri unutmayacağız, unutturmayacağız" mesajı - Son Dakika

15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, darbelere karşı her zaman devletin ve milletin yanında duracaklarını söyledi.

İnci, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yılı nedeniyle Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki darbeleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

12 Eylül'de işkence altında ölenlere ve idam edilenlere Allah'tan rahmet dileyen İnci, o dönemde içerideki uşakların dışarıdaki efendilerinin emri doğrultusunda hareket ettiklerini ve maalesef kardeşin kardeşi kırdığını ifade etti.

İnci, 15 Temmuz'da hainlerin halkın kaynaklarıyla halka saldırdıklarına değinerek, 80 darbesinde olduğu gibi FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında da Washington'un olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Milli İrade Derneği olarak darbelerin karşısında, devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarına dikkati çeken İnci, darbelerin unutulmaması ve halkın bilinçlendirilmesi için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan ve "tarikat lideri" olduğu iddia edilen zanlının insanlık için kara bir leke olduğunu dile getiren İnci, bu kapsamda çıktığı bir televizyon programında Sakaryalılara ilişkin ifadelerde bulunan Erol Mütercimler'i de şiddetle kınadı.

İnci, dernek olarak hem Sakaryalılar hakkında hem de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı konuşması nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Bir yandan dernek olarak toplumsal çalışmalarda da bulunduklarını anlatan İnci, son dönemlerde aile yapısında meydana gelen bozulmaların ve ailedeki ayrılıkların önüne geçmek amacıyla "Canım Ailem" projesini yürüttüklerini sözlerine ekledi.