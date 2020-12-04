Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kararların ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde hafta sonunun tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Herhangi bir belge ibraz edemeyenlere idari para cezası uygulandı.

(İHA)