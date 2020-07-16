15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen program, hain darbe girişiminde şehit düşen polislerin kabirlerini ziyaret ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerinin hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı.


Kabir ziyareti sonrası şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Şimşek, "15 Temmuz gecesi 251 kardeşimizi şehit verdik. Binlerce kardeşimiz ise gazi oldu. Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.


Türkiye Yelken Federasyonu ve Ankara Yelken Kulübü'nün şehitler anısına 6 yelkenle yaptığı gösteri ile devam eden 15 Temmuz anma etkinliklerinde duygu dolu anlar yaşandı. Yelkenlerin Mogan'da süzülüşü ile adeta görsel bir şölen oluştu. 15 Temmuz Konulu Resim Yarışması'na dereceye giren eser sergisi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.


Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile devam eden anma etkinlikleri, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda demokrasi nöbeti ile devam etti. 04.30'a kadar devam eden nöbet, salgın sebebiyle 50 kişilik nöbet grupları ile gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine uygun sinevizyon gösterimi, Kur'an-ı Kerim okunması ve mehter takımı ile demokrasi nöbetçilerine 15 Temmuz ruhu yaşatıldı. - ANKARA

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı - Son Dakika
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