15 Temmuz'un ilk şehidi Aydın'ın eşi: "Cezaların onanması bayram günümüz olacak" - Son Dakika

15 Temmuz'un ilk şehidi Aydın'ın eşi: "Cezaların onanması bayram günümüz olacak"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, "Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, "Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak." dedi.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz gecesi saat 21.44'te Genelkurmay Başkanlığında FETÖ mensubu darbeci askerlerce şehit edildi.

20 yılı aşkın süre bordo bereli asker olarak görev yapan, Genelkurmay Başkanları, Kara Kuvvetleri Komutanları ile yurt dışında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i koruyan Aydın, hain darbe girişiminde şehadete yürürken 15 Temmuz'un ilk şehidi oldu.

Astsubay Aydın'ın darbe girişiminin ilk şehidi olduğu, hazırlanan çatı iddianamede de yer aldı. Aydın, geride iki evladı ve ilkokul öğretmeni olan eşi Şahnaz Aydın'ı bıraktı.

Şahnaz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin üstünden geçen 4 yılda zorluklarla dolu, eksik bir yaşama başladıklarını belirtti.

"Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum"

Hayatın bir şekilde devam ettiğini anlatan Aydın, "Darbe girişimi yaşanalı 4 yıl oldu. Eksiklikleriyle, acısıyla, farklılıklarıyla yeni bir hayata başladık. Eksiğimiz tamamlanamaz, sadece alışmaya çalışıyoruz. Önümüze çizilen yeni hayat Bülentsiz. Asla isyan etmiyoruz, takdiri ilahi." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Eşim, darbe girişiminin ilk müdahale edeni, ilk şehidi, ilk kahramanı. Yaşamı boyunca vatanı için çabalayan, onuru ve şerefiyle yaşayan bir insan oldu. Vatanı için darbecilere karşı koyarken gözünü kırpmadan ölüme yürüdü. Hepsinin görüntülerini geceler boyu izledim. Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum." dedi.

Her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ve çocukları için yaşadığını vurgulayan Aydın, "Kızım ve oğlum üniversitede okuyor. Onlarla gurur duyuyorum. Babaları da inşallah evlatlarının bu başarılarını görüp mutlu oluyordur. Onlar şehidimin emanetleri, en büyük hedefim iki evladımı ülkeye yakışır, dürüst birer vatandaş olarak yetiştirebilmek, düzgün bir hayat sunabilmek, yıpranmalarını engellemek." diye konuştu.

"Öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geliyor, sınıfta tüm yaşananları unutabiliyorum"

Mahkeme süreçleri sebebiyle 1 yıl ara verdiği okuluna geçen yıl döndüğünü anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıllık ilkokul öğretmeniyim. Emekliliğe az kaldı ama çocuklarıma verimli olabildiğim sürece mesleğime devam edeceğim. En büyük arzum, ülkesine hizmet edecek, iyi insanlar olarak onları yetiştirebilmek. Çocukları çok seviyorum, onlarla bir arada olmak, öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geliyor. Sınıfa girdiğim anda tüm yaşananları unutabiliyorum. Ben çocuklara eğitim verirken onlarla aynı oluyorum, aynı renge giriyorum. Bol bol oynuyoruz, çok keyifli ve eğlenceli bir dönem geçirdik. Koronavirüs sebebiyle ayrı kaldık ama Rabbim ülkemizi de dünyamızı da en kısa sürede selamete erdirsin inşallah."

"Verilen cezaların onanmasını bekliyoruz"

Mahkemelere gidip gelirken psikolojik olarak çok yıprandığını vurgulayan Şahnaz Aydın, "Mahkeme salonunda darbenin sorumlularını, eşinin katillerini karşında görmek, onlarla aynı havayı solumak çok ağır bir yük. İfade verenlerin söyledikleri yalanları duymak ayrıca çok ağırdı. Ama sabırla süreci takip ettik. Üç yıl yüküm omuzlarıma binmiş. Verilen cezalarla bu yük biraz hafifledi ama tamamen değil." dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Hala kaçaklar, firariler var. İnşallah en kısa sürede yakalanıp cezalarını çekerler. Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak. Ceza almayanların da tekrar yargılanmasını talep ediyoruz. Bunların hepsi bizi ferahlatacak, gönlümüzü rahatlatacak şeyler. Aldıkları cezalar biraz rahatlattı ama tamamen rahatlayabilmemiz için bu cezaların kesinleşmesini sabırla bekliyoruz. Rabbim ülkemiz için bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Verilen cezalar öyle olmalı ki gözü dönmüşlere ders olmalı, caydırıcı olmalı. Bunu arzu ediyoruz, inşallah onanmasıyla öyle de olacaktır."

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un ilk şehidi Aydın'ın eşi: 'Cezaların onanması bayram günümüz olacak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:29 Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'un ilk şehidi Aydın'ın eşi: "Cezaların onanması bayram günümüz olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]