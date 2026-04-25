15 yaş altına sosyal medya yasağı: uzmanlar ne diyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni yasa ile 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı. Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılar yaş doğrulama sistemi kurmakla yükümlü olacak. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Klinik Psikolog Metin Aydın, söz konusu kararın çocukların psikolojik ve nörolojik gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Aydın, özellikle dijital bağımlılık, dikkat süresi ve erken yaşta maruz kalınan içeriklerin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA ÇOCUKLAR ÜZERİNDE NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Klinik Psikolog Metin Aydın, teknoloji şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı sözlerle anlattı: “Silikon Vadisi’nde psikolog, mühendis ve nörologlar bir çocuğun göz bebeğinin milisaniyede nasıl tepki verdiğini ölçüyor” ve “Yapay zeka, çocuk ekran başındayken çocuğun ruhsal röntgenini çıkarıyor”. Bu durumun çocukların davranışlarının analiz edilerek bağımlılık oluşturacak şekilde sistemlerin geliştirildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

YASAK KARARI ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALI MI?

Yeni düzenlemeyi değerlendiren Aydın, “15 yaş altı çocuklar için sosyal medyanın yasaklanmış olması orta ve uzun vadede çocukların yararına olacak” diyerek kararın olumlu etkilerine vurgu yaptı. Ancak bağımlılık geliştirmiş çocuklar için sürecin sancılı olabileceğini belirterek, “Çocuklar eğer sosyal medyaya bağımlılık geliştirmişse kriz yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL BAKICILIK YERİNE GERÇEK EBEVEYNLİK

Aydın, ebeveynlere de önemli bir çağrıda bulundu: “Dijital bakıcılığı terk edip gerçek ebeveynliği yeniden çağırmamız gerekiyor”. Çocukların ekran yerine sosyal ve fiziksel aktivitelerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan uzman, ailelerin bu süreçte aktif rol almasının şart olduğunu belirtti.

DİKKAT SÜRESİ VE BAĞIMLILIK ALARMI

Çocukların bilişsel gelişimine dikkat çeken Aydın, “Çocukların dikkat süresi 8 saniyeye kadar düşmüş durumda” diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti. Ayrıca “6-15 yaş arası çocukların yüzde 91.3’ü internet kullanıyor” ve “11-15 yaş arası çocukların yüzde 80’inin sosyal medya hesabı var” sözleriyle yaygın kullanım oranlarını paylaştı. Aydın, “Çocukların yüzde 50’si bağımlılık riski ile iç içe” diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

BEYİN GELİŞİMİ VE RİSKLİ İÇERİKLER

Uzman isim, erken yaşta sosyal medya kullanımının nörolojik etkilerine de dikkat çekti: “15 yaş altındaki çocukların beyin gelişiminde yavaşlık olmaya başladı”. Bununla birlikte içerik riskine değinerek, “6-15 yaş arası çocukların yüzde 30’u cinsel içeriklere maruz kalıyor” ifadelerini kullandı. Bu verilerin, alınan yasal kararın neden önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğu değerlendiriliyor.