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15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

11.07.2021 09:58

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, eski bir maden ocağındaki uçurumda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Elif'in darbedildiği anları kameraya alan erkek arkadaşları ifadelerinde, genç kızın, kız arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmadan sonra intihar ettiğini iddia etti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelerek teslim olan ve tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Elif Çakal'ın kendilerini dinlemeyerek uçurumdan atladığını iddia etti.

"YAŞLARININ 18'DEN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Gürkan K. hakimlikteki savunmasında, Ufuk B. beni arayarak kızların gezmek istediğini söyledi, gidip alalım onları dedi. Maktulü mahalleden tanırdım. Elif Çakal ile Senem T., içki içmek istediklerini söyledi. Kızların yaşlarının 18'den küçük olduğunu bilmiyordum" dedi.

Daha sonra bir dükkandan alkol alarak Habipler Yayla mevkiinde oturduklarını söyleyen Gürkan K., kızların sarhoş olduğunu söyledi.

"UFUK B. VİDEO KAYDETMEYE BAŞLADI"

Yolda yürüdükleri esnada Elif Çakal'ın, şüpheli Tuana Y.'ye küfür ettiğini ve ardından Çakal ile Senem T.'nin küfürleşerek tartışmaya başladıklarını aktaran Gürkan K., "Ben Elif Çakal'ı sakinleştirmeye çalıştım. Bu esnada Elif Çakal, Senem T. ve Ufuk B. video çekmek istedi. Elif Çakal, Ufuk B.'nin telefonundan kamera kaydını açmış ve ona vermiş. O da kaydetmeye başladı" diye konuştu.

Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Elif Çakal

"'ATLAMA AİLENİ DÜŞÜN' DEDİK, TUTUNDUĞU TAŞI BIRAKIP AŞAĞIYA ATLADI"

Elif Çakal'ın Tuana Y.'ye saldırdığını belirten Gürkan K. ifadesinde, "Ayırmak için yanlarına gittim. Şüpheli Ufuk B. görüntülerin hepsini çekmiş. Bu arada ben kavgayı ayırınca Elif aşağıya doğru yürümeye başladı ve uçurumun kenarına geldi. Yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladı" dedi.

Çakal'ın yanına giderek kendisini ikna etmeye çalıştıklarını ifade eden Gürkan K. "Atlama aileni düşün" demelerine rağmen, genç kızın tutunduğu taşı bırakıp aşağıya atladığını söyledi.

Gürkan K., savunmasının devamında şunları kaydetti:

"Yanımızdaki kişinin telefonundan ambulansı ve polisi aradık. Biz olay yerinden kaçmadık. Aşağıda bekleyen 8-9 kişilik grup bize saldırmaya başlayınca olay yerinden ayrıldık. Şüpheli Ufuk B.'nin telefonunun nasıl kaybolduğunu bilmiyorum."

Hakkında çıkarılan yakalama kararını bildiğini ancak mahalleden tehditler aldığı için ifade vermek için başvuramadığını, korktuğunu dile getiren Gürkan K., "Kızların Elif'i darbetmeye gelip gelmediklerini bilmiyorum. Yaklaşık 10 gündür inşaatta yatıyorum" diye belirtti.

Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"KIZLAR YOLDA TARTIŞMAYA BAŞLADI"

Şüpheli Ufuk B. ise savunmasında, "Olay günü şüpheliler Senem T. ile Tuana Y., beni aradı. Kahvehaneye geçtim, Gürkan K. orada oturuyordu. Biz otururken, kızlar bir daha aradılar. Bizi ısrarla yanlarına çağırıyorlardı. Kızlar ile parkta buluştuk, araca bindik. Bir süre mahallede gezdik. Aralarında herhangi bir tartışma yoktu" dedi.

"Şüpheli Gürkan K., 'ne yapmak istersiniz' diye sordu, kızların üçü de alkol alalım dediler. İçkileri alıp Habipler mevkiinde ormanlık alana gittik. Yaşlarından haberim yoktu, kendilerini 18 yaşından büyük zannediyordum" diyen Ufuk B., savunmasının devamında şunları aktardı:

"İçkiler bitince biraz gezelim dediler. Sizi bırakalım dedik ancak gezmek istediler. Cebeci tarafında giderken kızlar yolda tartışmaya başladı. Elif Çakal, Tuana Y.'ye bir erkekle neden görüştüğünü sordu. Tartışmanın bu sebeple olduğunu hatırlıyorum."

Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"YARDIM ÇAĞIRMAYA GİTTİM, DÖNDÜĞÜMDE ELİF YOKTU"

Kızların birbirlerine küfür etmeye başladığını söyleyen Ufuk B., araçtan indikten sonra kızların tartışmaya devam ettiğini, daha sonra şüpheli Tuana Y. ile Senem T.'nin, kendisine "Bizim videomuzu çek, Elif'i döveceğiz" dediklerini aktardı.

"Yapmayacağımı söyledim ancak ısrar ettiler, telefon ile kaydetmeye başladım. Elif önce şüpheli Tuana Y.'ye saldırdı. Sonra kavga ederlerken Senem T. araya girdi. Biz araya girdik" diyen Ufuk B., o esnada Elif Çakal'ın, kendilerinden uzaklaşmaya ve uçuruma gitmeye başladığını söyledi.

Ufuk B., "Herhangi bir şey söylemiyordu. Aşağıdan yukarı doğru gelen bir kişi Elif'i kolundan tuttu ancak Elif, 'sen karışma' dedi. Daha sonra Elif'e elimi uzattım ancak yetişemedim. Yardım çağırmaya karar verip, insanların yanına gittim. Döndüğümde Elif orada yoktu" dedi.

Olaydan sonra bir grup insanın kendilerine saldırdığını ve bu sebeple Gürkan K. ile oradan ayrıldıklarını kaydeden Ufuk B., "Olay yerinden ayrıldıktan sonra telefondaki görüntülerin hepsini Gürkan K.'ye gönderdim. İlk sorgudan sonra Bodrum'a çalışmaya gittim, o yüzden ifade vermeye gelemedim" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıkan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Cansız bedenine eski maden ocağındaki uçurumda ulaşılan genç kızın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, Çakal'ın kız arkadaşlarının kendisini dövdüğü ve bir erkek arkadaşının olayı kameraya çektiği anlar yer alıyordu.

Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si erkek 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kararın ardından Çakal'ı döven Senem T. (17) ile Tuana Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli Senem T. 'eziyet etme' suçundan tutuklanmış, Tuana Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Sultangazi, Elif Çakal, İstanbul, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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