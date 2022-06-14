Şırnak 'tan Bursa 'ya çalışmak için gelen ve iki haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cansız bedeni bulundu.

Kaynak: İHA

Karacabey, Şırnak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yaşındaki kayıp kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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