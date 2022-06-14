15 yaşındaki kayıp kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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15 yaşındaki kayıp kızın cansız bedeni bulundu

14.06.2022 00:57
15 yaşındaki kayıp kızın cansız bedeni bulundu

Şırnak'tan Bursa'ya çalışmak için gelen ve iki haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cansız bedeni bulundu.

Şırnak'tan Bursa'ya çalışmak için gelen ve iki haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cansız bedeni bulundu.

Şırnak'tan Bursa'nın Karacabey ilçesine ailesiyle birlikte çalışmak için gelen 15 yaşındaki Kezban Sakcak'tan acı haber geldi.

İki haftadır kayıp olarak aranan Sakcak'ın cansız bedeni Karacabey'e bağlı Uluabat köyünde bulundu. Talihsiz kızın cesedi ailesi tarafından teşhis edildi.

Kezban Sakcak'ın cesedinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ifade edilirken, Sakcak'ın şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretlerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bekleniyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Şırnak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kayıp kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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