15 Yaşındaki Kedi, Başarılı Ameliyatla Tümörden Kurtuldu - Son Dakika
15 Yaşındaki Kedi, Başarılı Ameliyatla Tümörden Kurtuldu

21.01.2026 14:41
Edremit'te 15 yaşındaki kedinin beynindeki büyük tümör, 3 saatlik operasyonla alındı ve sağlığına kavuştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 yaşındaki kedinin beyninde bulunan kafatası büyüklüğündeki tümör, özel hayvan hastanesinde 3 saat süren başarılı operasyonla alındı.

Edremit'te yaşayan bir aile, "Finçır" adlı kedilerinde iştahsızlık, algıda güçlük ve denge kaybı görülmesi üzerine kentteki özel hayvan hastanesine başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda kedinin hem orta kulak enfeksiyonu yaşadığı hem de beyninde büyük tümör olduğu tespit edildi.

Kedinin yaşının 15 olması nedeniyle operasyonun yüksek risk taşıdığını belirten veteriner hekimler, müdahaleyi iki aşamada gerçekleştirmeye karar verdi.

İlk olarak orta kulak enfeksiyonu için ameliyat edilen kedinin yara izlerinin iyileşmesinin ardından, ikinci aşama olan beyin ameliyatına geçildi.

Kafatası büyüklüğündeki tümörden kurtulan kedi, operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Kitlenin beyne yaptığı baskıyı ortadan kaldırdık"

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Osman Aydın Kara, AA muhabirine, normalde bir kedinin ömrünün 12-13 yıl olduğunu belirterek, operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize geldiğinde yürüme sorunu ve denge kaybı yaşıyordu. 15 yaşında olması sebebiyle iki operasyonun aynı anda yapılması büyük risk teşkil edecekti. Bu nedenle önce kulaktaki enfeksiyonu temizledik. İyileşme sağlandıktan sonra kurduğumuz ekiple birlikte yaklaşık 3 saat süren beyin operasyonunu gerçekleştirdik. Kitlenin beyne yaptığı baskıyı ortadan kaldırdık."

Ameliyat sonrası uyanma sürecinin sorunsuz geçtiğini ifade eden Kara, "Operasyondan 48 saat sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an yiyen, içen ve oyun oynayan bir vaziyette keyfi yerinde. 15 yaşındaki bir kedi için oldukça başarılı ve riskli bir süreci geride bıraktık." dedi.

Kaynak: AA

