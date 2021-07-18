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150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor - Son Dakika

150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor

18.07.2021 13:00
150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 150 yıldır üretilen Çavuşlu ekmeğinin satışı, Karadeniz Sahil Yolu'nda otobüs ya da özel araçlarıyla yolculuk yapanların ilgisiyle artış gösterdi.

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 150 yıldır üretilen Çavuşlu ekmeğinin satışı, Karadeniz Sahil Yolu'nda otobüs ya da özel araçlarıyla yolculuk yapanların ilgisiyle artış gösterdi.

İsmini Giresun'un Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinden alan ekmek, lezzeti ve uzun süre tazeliğini korumasıyla genellikle Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yolculuk yapanların tercihi oluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında otobüs sefer sayısının düşmesi nedeniyle geçen yıl istenilen satışı yapamayan fırıncılar, normalleşme süreciyle yeniden hareketli günler yaşıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi de alan "Çavuşlu ekmeği", ekşi maya ile yoğrulduktan sonra 5 saatlik bekleme süresinin ardından yaklaşık 1 saatte pişiriliyor.

Artvin, Rize ve Trabzon'dan yolcu taşımacılığı yapan birçok otobüs firması, müşterilerinin talepleri doğrultusunda bu ekmekten alabilmeleri amacıyla beldedeki fırınların önünde durarak mola veriyor.

Beldede yaklaşık 29 yıldır fırıncılık yapan Metin Arsbaş, AA muhabirine, salgın nedeniyle düşen satışların, normalleşme süreciyle artmaya başladığını söyledi.

Genellikle tır, otobüs ve araçlarıyla seyahat edenlere satış yaptıklarını anlatan Arsbaş, "Ekmek almak için kendi araçlarıyla seyahat edenler, otobüsler ve Avrupa'ya giden tırlar duruyor. Eğer tır sektörü olmasaydı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki satış yapan yerler bitmişti. Ben tır ve otobüs camiasına teşekkür ediyorum." dedi.

Arsbaş, üretimini ve satışını yaptıkları yöresel ekmeğin en önemli özelliğinin ekşi maya olduğunu, bunun da bayatlamayı geciktirdiğini ifade ederek, "Küf veya katkı maddesi yok. Ekmek 1 hafta süreyle bayatlamadan rahat bir şekilde yenilebilir. Dolaba atılırsa 1 ay süreye kadar yenilebilir. Tır şoförleri uzun yola gittikleri için 1 ay süreyle bu ekmeği yediklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Ürün çeşitliliğini artırmak adına tam buğdaydan yapılan Gümüşhane Kelkit ekmeğinin de üretimine başladıklarını vurgulayan Arsbaş, "Pandemi öncesinde insanlar fırında sıraya giriyorlardı. Burada yaklaşık 6 vardiya şeklinde çalışıyorduk. Şu anda biz değil bütün fırıncılar 3 vardiya şeklinde çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

18 yıldır belde de fırıncılık yapan Bilal Arsbaş ise ekşi mayadan yapılan ekmeğe olan ilginin, geç bayatlamasından kaynaklandığını söyledi.

Yurt dışına dahi gönderdikleri ekmeğin gramajına göre 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını ifade eden Arsbaş, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır bir durgunluk yaşıyoruz. İnşallah beklentimiz bundan sonra satışlarımızın daha da hareketlenmesi." dedi.

-"Ekmek götürmediğim zaman beni kabul etmezler"

İstanbul'dan tatil için geldiği memleketi Giresun'dan yakınlarına yöresel "Çavuşlu ekmeği" alan Sinan Gök de ekmeğin beldede sektör haline gelmesine vesile olan eski ustaları rahmetle andıklarını belirtti.

Ekmeğin büyük olması nedeniyle tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu anlatan Gök, "Ekmeği İstanbul'a götürmediğim zaman beni kabul etmezler. Yiyemediğiniz kalan kısmını dolabınıza koymanız gerekiyor. Daha sonra yiyeceğiniz zaman tavada kısık ateşte ısıtıp yenilebilir. Nihayetinde buğday olduğu için belirli bir süre sonra ekmek bayatlamaya başlıyor. O nedenle israf etmememiz gerekiyor." diye konuştu.

150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor
150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor
150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor
150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor
150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Giresun, Çavuşlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 150 yıldır üretilen tescilli Çavuşlu ekmeği ilgi görüyor - Son Dakika


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