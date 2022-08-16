16 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ağustos Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.08.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MALTEPE MAHALLELERİ,TELEFON SANTRALİ
- 16.08.2022 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ VE CİVARI,MİGROS
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFEMÇUKURU MH. TAMAMI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇEÇIK MH. TAMAMI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESI 3278. SK., 3298. SK., 3288. SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 3290. SK., 3289, MUSTAFA KEMAL, 3279. SK., 3275. SK., 3003, 502, 3005, 3026. SK., 3277. SK., 3022. SK., 3025. SK., 3024. SK., 3028. SK., 3293. SK., 3281. SK., ŞEHİT KEMAL, 3001. SK., 3002/1, 3002. SK., SOKAKLARDIR.
- 16.08.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ BATI BETON ALİAĞA, EGETAV, ERT İNŞAAT, ÇELİKLER, EFS İNŞAAT, AYT PETROL, BAŞARAN ÇELEPÇİ, HAS AKDEMİR, YUSUF DOYDU, AŞAĞI ŞEHİT KEMAL, FEYZİ ERİM, YUKARI ŞEHİT KEMAL TR, BERSEL KİMYA, YÜCEL ERDOĞAN, ÖZBATILILAR, EGETAV, YALÇINKAYA PETROL, İLHAMİ ÇAKAR, ULTRANS TAŞIMACILIK, İZSU HELVACI, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1, ŞEHİT KEMAL KÖK, RAFET GÜLBİL, FAHRULLAH TEKMAN, KARBON ARAY, OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ, EGE TAVUKÇULUK, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP, HABİB SIRÇANCI, REMAT İNŞAAT, TECO, YASİN KILIÇ, ASAYAĞ, NUSRETTİN ÜLKER ÖZEL TR, OMS METAL ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, ASIM BALABAN ÖZEL TR, FERHASIR ÖZEL, YIUKARI ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ, AŞAGI ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO KÖK 10 VE CİVARLARI
- 16.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA CUMHURİYET MAHALLESİ MELİHA BİÇER SİTESİİ, İKLİM, EYLÜL SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783 - 1735 - 1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783 - 1735 - 1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI MAHALLESİ -İNCİRALTI CADDESİ, YILDIZ ,BAŞAK SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ ,İSTİKBAL,- POYRAZ CADDELERİ,445,447,600, 598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SİTELER,KAHRAMANDERE,YELKİ MAHALLELERİ, CANSUYU,825,892,5215/1,2729 SOKAKLAR VE CİVARI, İZSU YELKİ SU POMPA,ARMAĞAN YOLDAŞ
- 16.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ ,6100-6116 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ ,PAKİSTAN BULVARI VE CİVARI
- 16.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKADA,GÜNEY,YENİDOĞAN,KAHRAMANLAR,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ, GÜRÇEŞME CADDESİ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YANI,1133, 1133/1,1137,1138, 1140,1141,1154,1155,1158,1195,1196, 1197,1198,1200,1395,2216,2217,2218,2219, 2220,2221,2222,2223 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU-UMURLU-AHMETLER MAHALLELERI VE ÖRENCIK MAH. TR-5
- 16.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRENCIK, SIRIMLI, MAVIDERE VE OLGUNLAR MAHALLELERININ TAMAMI
- 16.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ALGÜN SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA BARBOROS CADDESİ, ÇATLATAN SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ 3722-5020-5024-5037-5038-5039-5040-5041-5042-6100-6115 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ - İSİTKBAL,POYRAZ CADDELERİ,431,586/1,435 ,598,515 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİLKENT SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA ALİ STAİR, ,ALİ YEĞEN,ANIL, ANIL SİTESİ ,ATA, AYDIN, AZİM, BENEL, KASAPLAR, ORHAN GAZİ, ORUÇ REİS CADDESİ, ŞİRİN, TUNÇ, YILDIZ, ZİYA GARİP, SEFA DİNÇER, KARAGÖZ, KARAYEL SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.08.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ ,MÜRSELPAŞA BULVARI VE CİVARI
- 16.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEY ,ZEYTİNLİK MAHALLELERİ GÜRÇEŞME CADDESİ,1141,1433 SOKAKLAR VE CİVARI,KEMER METRO İSTASYONU
- 16.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK CADDESİ,401 - 433 - 655 - 399 - 530 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ MAVİKENT SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA AKKOR, FATİH SULTAN MEHMET, SADULLAH SEVER , ŞENSES SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KİBAR MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3786-3775 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.08.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK, M. FEVZI ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, ZEYTINALANI MAHALLESIDIR
- 16.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ GÖLCÜK YILDIZKENT SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA GÜRÇAĞ SOKAK MENEMEN UĞUR SİTESİ VE CİVARLARI
- 16.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ 4016-4019-4019/1,2,3-5775-5775/1,5770/2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16, 17,18 SOKAKLAR VE CİVARI