16 eylül pazartesi dha spor gündemi

GÜREŞ Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenisin Dünya Kupası'nda birinci olmak gurur verici "Play-Off maçını kazanırsak Dünya Grubu 1'deyiz" "2020 Olimpiyat hedefimiz var"

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