Son Dakika Haberleri: 16 eylül pazartesi dha spor gündemi
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16 eylül pazartesi dha spor gündemi

1 saat önce

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenisin Dünya Kupası'nda birinci olmak gurur verici"Play-Off maçını kazanırsak Dünya Grubu 1'deyiz""2020 Olimpiyat hedefimiz var"SÜPER LİG20.00 Aytemiz Alanyaspor - FenerbahçeTFF BİRİNCİ LİG19.00 Hatayspor - Fatih KaragümrükGALATASARAY11.

16 eylül pazartesi dha spor gündemi, System.String[]

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenisin Dünya Kupası'nda birinci olmak gurur verici
"Play-Off maçını kazanırsak Dünya Grubu 1'deyiz"
"2020 Olimpiyat hedefimiz var"

SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

TFF BİRİNCİ LİG
19.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

GÜREŞ
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

PARALİMPİK YÜZME MİLLİ TAKIMI
17.20 Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İstanbul'a gelecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
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