16 eylül pazartesi dha spor gündemi

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenisin Dünya Kupası'nda birinci olmak gurur verici
"Play-Off maçını kazanırsak Dünya Grubu 1'deyiz"
"2020 Olimpiyat hedefimiz var"
SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
TFF BİRİNCİ LİG
19.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
GÜREŞ
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
PARALİMPİK YÜZME MİLLİ TAKIMI
17.20 Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İstanbul'a gelecek.