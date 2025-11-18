16. Hamsi Festivali, 23 Kasım'da Karadeniz Ereğli'de Yapılacak - Son Dakika
16. Hamsi Festivali, 23 Kasım'da Karadeniz Ereğli'de Yapılacak

18.11.2025 11:32
Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin 16. Hamsi Festivali, 23 Kasım Pazar günü Ereğli sahilinde yapılacak. Festival süresince vatandaşlara 10 tonun üzerinde balık, bin adet mangal, 4 bin adet ızgara, 5 ton kömür, 10 bin adet helva, 4 ton soğan, 10 bin adet ekmek, 30 kasa limon, 10 bin adet su ikram edilecek.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin STK'lar ve sponsorların desteğiyle 16 Kasım'da düzenlemeyi planladığı ancak uçak kazasında 20 askerin şehit olması nedeniyle ertelediği Hamsi Festivali, 23 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Festivalin onur konuğu öğretmenler olacak

10 tonun üzerinde hamsi, bin mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, 10 bin helva, 4 ton soğan, 10 bin ekmek, 30 kasa limon ve 10 bin adet suyun dağıtılacağı festivalin onur konuğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenler olacak.

Festival alanında iki noktada Trabzonlular Derneği, iki noktada ise belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ekmek arası hamsi tava ikramı yapılacak. Ayrıca, ödüllü "Hamsi Yeme" ve "Hamsili Pilav" yarışması düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00'de ise Karadeniz müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı konser verecek. Gün boyu Dr. Cino'nun sunumu ve Cihan Genç'in kemençe-tulum performansı katılımcılarla buluşacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festivale tüm Ereğli halkını davet etti.

Kaynak: ANKA

