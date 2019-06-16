Son Dakika Haberleri: 16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi
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16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

2 saat önce

FENERBAHÇE10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

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FENERBAHÇE
10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak. 

17.00 EYÜP KARADAYI son yolculuğuna uğurlanacak
Eyüp Karadayı'nın cenazesi, İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 
Başkent kulübünün olağan genel kurulu toplanacak.
VOLEYBOL
18.10 A Milli Erkek Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Letonya ile karşı karşıya gelecek.

COPA AMERİKA
01.00 Arjantin - Kolombiya
22.00 Paraguay - Katar


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Üsküdar, Fenerbahçe, Spor
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