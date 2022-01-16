Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Gece Görüşü
05:00 Ana Haber
06:00 Ana Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:20 Her Şeyden Önce
09:00 Haber
10:00 Haber
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
16:45 Baştan Sona Sağlık
17:00 Haber
18:00 Ana Haber
20:30 Ne Oluyor?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika