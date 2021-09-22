16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu
22.09.2021 14:55
Kartal'da evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven, ihbar üzerine her yerde aranıyordu. Lise öğrencisi olan gencin arama sonuçları cansız bedeni bugün ilçedeki Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Ormanda gezen vatandaşlar tarafından bulunan cansız bedenin Yurtseven'e ait olduğu kesinleşirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu.
CANSIZ BEDENİ AĞACA ASILI BULUNDU
Gencin cansız bedeni bugün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven' ait olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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