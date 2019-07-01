16 yaşındaki tulumcu zipline yaparken tulum çaldı

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Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: İlacımı kullanmadığımda böyle tuhaf oluyorum

Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı: İnanılmaz bir yağış var

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?